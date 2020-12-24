Месут Озіл та члени керівництва Фенербахче зустрілись, щоб обговорити майбутнє 32-річного півзахисника, повідомляє Daily Mail.

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Турки хочуть бачити німця у своїй команді. Месут також зацікавлений у зміні місця роботи, адже востаннє він виходив на поле у футболці Арсенала ще у березні. Тренерський штаб "канонірів" також виключив хавбека із заявки на АПЛ.

Нагадаємо, Озіл – один з найвисокооплачуваніших "канонірів", за контрактом він отримує 350 тисяч фунтів на тиждень. Наставник Арсенала заперечує конфлікт з Месутом та пояснює відсутність футболіста – рішенням на користь клубу.

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