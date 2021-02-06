Фенербахче поступився Галатасараю в рамках 24-го туру чемпіонату Туреччини. Месут Озіл не зумів вплинути на результат.

Туреччина, 24 тур

Фенербахче – Галатасарай – 0:1

Гол: Абдаллах, 54

Озіл відмовився повертатись у Бундеслігу

Єдиний гол у матчі був забитий на початку другого тайму. Відзначимо роль у результативній атаці колишнього Динамівця Юнеса Беланда. Марокканець поборовся за м'яч у середині поля, класно розібрався у ситуації під пресингом і віддав передгольовий пас.

Невдовзі після цього на полі з'явився Месут Озіл. Це було дебютне стамбульське дербі для зимового новачка Фенербахче, але німець жодним чином не зміг вплинути на остаточний результат гри.

До звітного матчу Фенербахче йшов на першому місці турецької Суперліги, а Галатасарай йшов другим. Тепер у команд однакова кількість очок (по 48), але у "левів" кращі додаткові показники. Завтра наздогнати своїх сусідів матиме шанс ще й Бешикташ.

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