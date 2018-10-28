Озіл повторив досягнення Клінсманна

Півзахисник Арсенала Месут Озіл разом з Юргеном Клінсманном став найкращим німецьким бомбардиром в історії АПЛ.

Месут Озіл відзначився голом у матчі 9 туру АПЛ проти Лестера (3:1). Таким чином, хавбек має в своєму активі вже 30 голів у чемпіонатах Англії.

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Саме такий показник у колишнього нападника Тоттенхема та збірної Німеччини Юргена Клінсманна, і він разом з Озілом є найкращим німецьким бомбардиром в історії турніру.

Арсенал після 9 турів має 21 очко і йде на 4 сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

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