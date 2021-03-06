Півзахисник Фенербахче Месут Озіл не довго тішив турецьких вболівальників своєю грою.

Месут Озіл на ношах покинув поле поєдинку 28-го туру Суперліги Фенербахче – Антальяспор (1:1).

"Блондин, блакитні очі, все підходить", – Крооса називали нацистом через критику Озіла

Лікарі діагностували у 32-річного німця часткові розриви внутрішніх і зовнішніх бокових зв'язок гомілковостопного суглоба, повідомляє офіційний сайт турецького клубу. За прогнозами, Месуту знадобиться близько місяця для відновлення.

Після переходу у Фенербахче Озіл встиг провести лише 6 поєдинків у турецькій Суперлізі, але результативними діями не відзначався.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду