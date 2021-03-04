Хавбек травмував щиколотку у матчі з Антальяспором та не зміг самостійно покинути поле.

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Медичному штабу Фенербахче довелось виносити Озіла на ношах, а сам німець не зміг стримати емоцій через пошкодження. Клуб вже повідомив діагноз – вивих щиколотки та часткові розриви внутрішньої та зовнішньої бічних зв’язок гомілкостопного суглоба. За інформацією Fanatik, хавбек пропустить близько місяця.

До слова, півзахисник перебрався до Фенербахче цієї зими. Месут вже відіграв у 7 матчах, проте результативних дій до свого активу не записав.

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