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Озіл покинув Лондон напередодні фіналу Кубка Англії, – Sky Sports

15:32 - Читать на русском
Озіл покинув Лондон напередодні фіналу Кубка Англії, – Sky Sports
Месут Озіл / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл не допоможе команді у фіналі Кубка Англії проти земляків із Челсі. Німець узагалі покинув Туманний Альбіон.

 

Атакувальний хавбек полетів до Туреччини, повідомляє Sky Sports.

Озіл готовий залишитись в Арсеналі, попри відсутність ігрової практики

Озіл попросив керівництво "канонірів" про змогу покинути Лондон перед фіналом Кубка Англії. Після відновлення сезону 31-річний німець не зіграв жодної хвилини. Керманич Арсенала Мікель Артета пояснював відсутність Озіла травмою спини та тактичними тонкощами. Періодично півзахисника пов'язують із переїздом до турецької Суперліги, хоча на Емірейтс заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень і має ще рік за контрактом із лондонцями.

Нагадаємо, що матч Арсенал – Челсі відбудеться у суботу, 1 серпня. Лише здобутий Кубок Англії дозволить підопічним Артети зіграти в єврокубках у новому сезоні.

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Теги
Англія Арсенал - Челсі Месут Месут Озіл Арсенал Арсенал
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