Озіл піде в оренду взимку, – ЗМІ

Лондонський Арсенал у зимове трансферне вікно готовий відправити в оренду опального півзахисника Месута Озіла.

Керівництво "канонірів" розглядає варіант із тимчасовим переходом хавбека в січні. Про це повідомляє The Sun.

Де Брюйне випередив Озіла і наздогнав ван Персі за кількістю гольових передач в АПЛ

Минулоріч після відходу Арсена Венгера та призначення Унаї Емері німець перестав бути беззаперечним гравцем основи. У нинішньому ж сезоні Озіл взагалі лише двічі з'являвся на полі – в матчі 5-го туру АПЛ проти Уотфорда (2:2) та в поєдинку Кубка ліги з Ноттінгем Форест (5:0), зігравши сумарно 140 хвилин.

Боси Арсенала задля появи зацікавлених в оренді Месута Озіла клубів готові платити частину його зарплати. За умовами контракту, 30-річний півзахисник заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень.

Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду