toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Озіл піде в оренду взимку, – ЗМІ

18:45 159 Читать на русском
Озіл піде в оренду взимку, – ЗМІ
Месут Озіл / офіційний сайт АПЛ

Лондонський Арсенал у зимове трансферне вікно готовий відправити в оренду опального півзахисника Месута Озіла.

Керівництво "канонірів" розглядає варіант із тимчасовим переходом хавбека в січні. Про це повідомляє The Sun.

Де Брюйне випередив Озіла і наздогнав ван Персі за кількістю гольових передач в АПЛ

Минулоріч після відходу Арсена Венгера та призначення Унаї Емері німець перестав бути беззаперечним гравцем основи. У нинішньому ж сезоні Озіл взагалі лише двічі з'являвся на полі – в матчі 5-го туру АПЛ проти Уотфорда (2:2) та в поєдинку Кубка ліги з Ноттінгем Форест (5:0), зігравши сумарно 140 хвилин.

Боси Арсенала задля появи зацікавлених в оренді Месута Озіла клубів готові платити частину його зарплати. За умовами контракту, 30-річний півзахисник заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень.

Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду

blog_ava
Суркіс: Гравці Динамо спочатку не сприймали футбол Михайличенка
08:00
7965
Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Трансфери Трансфери Арсенала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
0
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук