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АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Озіл оскаженів після заміни – Юнгберг пригрозив розібратися в ситуації

23:07 174 Читать на русском
Озіл оскаженів після заміни – Юнгберг пригрозив розібратися в ситуації
Месут Озіл / фото із соцмереж

Виконувач обов'язки головного тренера Арсенала Фредрік Юнгберг прокоментував поведінку півзахисника команди Месута Озіла, який дуже розізлився через свою заміну в матчі 17-го туру АПЛ з Манчестер Сіті (0:3).

 
Кевін де Брюйне 2’
Рахім Стерлінг 15’
Кевін де Брюйне 40’
2’ Кевін де Брюйне
15’ Рахім Стерлінг
40’ Кевін де Брюйне

"Я поміняв Месута, тому що мені потрібно було додати команді енергії. Як він реагує на це, залежить від нього, і ми розберемося з цим пізніше. Я працюю кожного дня, і ми хочемо, щоб гравці рухалися в правильному напрямку.

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Що стосується нового тренера, то я сказав керівництву, що вони повинні прийняти рішення. Ми тут, щоб допомогти команді. Персонал намагається вносити свій внесок, але рішення повинне бути прийняте, щоб ми могли мати ті ж ресурси, які є у інших клубів", – наводить слова Юнгберга ВВС.

Додамо, що німецький хавбек розпочав поєдинок проти Ман Сіті у стартовому складі, але на 59-й хвилині його замінив Еміль Сміт-Роу. Цікаво, що в другому таймі Арсенал зумів не пропустити жодного м'яча.

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Теги
Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг Арсенал - Манчестер Сіті Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Англія Відеоновини
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