Озіл оскаженів після заміни – Юнгберг пригрозив розібратися в ситуації

Виконувач обов'язки головного тренера Арсенала Фредрік Юнгберг прокоментував поведінку півзахисника команди Месута Озіла, який дуже розізлився через свою заміну в матчі 17-го туру АПЛ з Манчестер Сіті (0:3).

"Я поміняв Месута, тому що мені потрібно було додати команді енергії. Як він реагує на це, залежить від нього, і ми розберемося з цим пізніше. Я працюю кожного дня, і ми хочемо, щоб гравці рухалися в правильному напрямку.

Арсенал – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Що стосується нового тренера, то я сказав керівництву, що вони повинні прийняти рішення. Ми тут, щоб допомогти команді. Персонал намагається вносити свій внесок, але рішення повинне бути прийняте, щоб ми могли мати ті ж ресурси, які є у інших клубів", – наводить слова Юнгберга ВВС.

Додамо, що німецький хавбек розпочав поєдинок проти Ман Сіті у стартовому складі, але на 59-й хвилині його замінив Еміль Сміт-Роу. Цікаво, що в другому таймі Арсенал зумів не пропустити жодного м'яча.

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