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Озіл не покине Арсенал цього трансферного вікна

15:00 80 Читать на русском
Озіл не покине Арсенал цього трансферного вікна
Месут Озіл / Фото: Sky Sports

Німецький хавбек Месут Озіл не збирається опускати руки та готовий поборотися за місце у складі "канонірів".

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл не збирається покидати клуб в січні, повідомляє ESPN.

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30-річний німець має намір повернути собі місце в стартовому складі лондонців, повідомили джерела, близькі до гравця.

Нагадаємо, що в грудні Озіл не потрапив в заявку на матч з Тоттенхемом з тактичних міркувань, а потім через травму коліна пропустив гру з Ліверпулем.

У поточному сезоні АПЛ Озіл зіграв 13 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

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Теги
Англія Трансфери Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Трансфери Арсенала
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