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Озіл може зірвати трансферну кампанію Арсенала

12:29 248 Читать на русском
Озіл може зірвати трансферну кампанію Арсенала
Месут Озіл / Reuters

Лондонський Арсенал не може продати свого атакувального півзахисника Месута Озіла.

"Каноніри" не отримали жодної пропозиції щодо трансферу німецького хавбека, повідомляє Daily Mail.

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Арсенал планував продати Озіла, щоб розвантажити зарплатну відомість (він заробляє 350 тисяч фунтів на тиждень), а також отримати додаткові кошти на купівлю нових гравців. Наразі трансферний бюджет лондонців складає лише 45 млн фунтів, чого може виявитися замало для якісного підсилення команди.

Месут Озіл вкотре провалив сезон і має погані взаємини з головним тренером Арсенала Унаї Емері. У минулому чемпіонаті півзахисник зіграв лише 24 матчі, в яких забив 5 м'ячів.

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Англія Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Трансфери Арсенала
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