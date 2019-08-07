Озіл може замінити Руні в статусі головної зірки американського клубу

Хавбек Арсенала Месут Озіл отримав варіант з продовженням кар'єри в США.

Озіл може перейти в ДС Юнайтед – клуб шукає зіркову заміну Вейну Руні, який вчора підписав контракт з Дербі Каунті. Взимку американському клубу потрібне буде нове впізнаване "обличчя" на світовій арені.

Саме німець очолює віш-лист ДС Юнайтед, повідомляє Washington Post. За інформацією видання, наступного тижня сторони проведуть переговори.

Арсенал намагався позбутися Озіла вже цього літа, але ніхто не захотів брати гравця з зарплатою в 400 тисяч євро на тиждень. Контракт Месута з "канонірами" чинний до липня 2021-го року.

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