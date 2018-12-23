Озіл може перейти в Істанбул Башакшехір, який пов'язаний з Ердоганом

Хавбек Арсенала Месут Озіл може взимку стати футболістом клубу Істанбул Башакшехір, який напряму пов'язаний з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Істанбул Башакшехір зацікавлений у зимовому підписанні півзахисника Арсенала Месута Озіла, повідомляє Bild. Варто зазначити, що клуб пов'язаний з партією чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Нагадаємо, навесні хавбек зробив світлину з турецьким лідером, за що отримав величезну порцію критики від німецької спільноти, в тому числі президента DFB Райнхарда Грінделя.

Внаслідок скандалу Озіл припинив виступи у збірній Німеччини, а головного тренера "Манншафт" Йоахіма Льова не пускали на базу Арсенала для розмови з гравцем.

Озіл написав відкритий лист через критику на його адресу після спільного фото з Ердоганом

Президент Істанбула вже заявив, що якщо півзахисник висловить бажання виступати в його команді, він зробить все для переходу.

Нагадаємо, Унаї Емері не розраховує на німця і готовий відпустити його в інший клуб.