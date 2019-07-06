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Озіл може перейти до Фенербахче

12:54 211 Читать на русском
Озіл може перейти до Фенербахче
Месут Озіл / Reuters

Півзахисник Арсенала Месут Озіл може продовжити кар'єру в Туреччині.

Півзахисник лондонського Арсенал Месут Озіл близький до того, аби продовжити кар'єру в турецькому Фенербахче, передає Daily Mirror.

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"Президент Фенербахче Алі Коч дуже наполегливо працює, щоб підписати Озіла. З огляду на його зарплату і вартість оренди, клуб намагається залучити спонсорів для укладення угоди. Вони працюють над цим. Думаю, процес йде дуже добре", – цитує відомого турецького журналіста Фатіха Догана Daily Mirror.

Також наголошується, що "каноніри" не мають наміру утримувати півзахисника, так як хочуть розвантажити зарплатну відомість. Зазначається, що Фенербахче готовий розпрощатись з деякими гравцями, щоб зібрати гроші на зарплату Озілу.

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Трансфери Туреччина Трансфери Арсенала Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Фенербахче Фенербахче
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