Озіл міг покинути Арсенал під час трансферного дедлайну – Артета був готовий відпустити хавбека

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл міг перебратися до екзотичного чемпіонату в останній день зимового трансферного вікна. Для оформлення переходу забракло часу.

31-річний німець отримав пропозицію від катарського клубу й готовий був її розглянути, повідомляє Mirror.

Озіл – не топ-футболіст, – Емері назвав недоліки зірки Арсенала

Окрім того, за інформацією видання, погодився на трансфер і керманич "канонірів" Мікель Артета. Проте, зрештою покупцям відмовили боси Арсенала. Лондонці не встигли підшукати заміну Озілу, тому згорнули перемовини з катарцями. Плеймейкер має чинний до літа 2021-го контракт із "канонірами".

У нинішньому сезоні Месут Озіл провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі. Опальний хавбек перестав бути провідним виконавцем за часів Унаї Емері, але з приходом Артети знову став регулярним гравцем основи.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020