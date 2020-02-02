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Озіл міг покинути Арсенал під час трансферного дедлайну – Артета був готовий відпустити хавбека

10:15 220 Читать на русском
Озіл міг покинути Арсенал під час трансферного дедлайну – Артета був готовий відпустити хавбека
Месут Озіл (ліворуч) / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл міг перебратися до екзотичного чемпіонату в останній день зимового трансферного вікна. Для оформлення переходу забракло часу.

31-річний німець отримав пропозицію від катарського клубу й готовий був її розглянути, повідомляє Mirror.

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Окрім того, за інформацією видання, погодився на трансфер і керманич "канонірів" Мікель Артета. Проте, зрештою покупцям відмовили боси Арсенала. Лондонці не встигли підшукати заміну Озілу, тому згорнули перемовини з катарцями. Плеймейкер має чинний до літа 2021-го контракт із "канонірами".

У нинішньому сезоні Месут Озіл провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі. Опальний хавбек перестав бути провідним виконавцем за часів Унаї Емері, але з приходом Артети знову став регулярним гравцем основи.

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