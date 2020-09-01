Саудівський Аль-Наср готовий запросити 31-річного німця після завершення контракту з Арсеналом, інформує Fanatik.

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Чинний контракт Озіла з "канонірами" розрахований ще на сезон, і хавбек не збирається змінювати клубну прописку цього літа. Аль-Наср хоче узгодити з хавбеком попередній контракт, щоб уникнути конкуренції з боку інших клубів. Зарплатня Месута "постраждає" не надто сильно – 16 млн євро на рік замість 20, які він отримує в Лондоні. "Ми хочемо зробити Озіла новим принцом Саудівської Аравії і не пошкодуємо для цього ніяких коштів", – джерело передає серйозні плани керівництва Аль-Насра.

Додамо, що Мікель Артета взагалі не довіряв німцю у завершальній частині сезону 2019/20 – востаннє він виходив на поле у березні, ще до початку карантину.

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