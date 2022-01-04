Месут Озіл знаходить собі все нові заняття. Зірковий футболіст незабаром матиме власний клуб.

Озіл загорівся ідеєю викупити турецький клуб Корум, повідомляє Bild. Корум виступає в третьому дивізіоні та веде боротьбу за промовшн.

Президент клубу просить 20 мільйонів лір (≈1,3 млн євро) і готовий прийняти пропозицію Озіла. Він заявив про переговори з "гравцем світового рівня" минулого тижня.

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Озіл після неприємного прощання з Арсеналом вже рік виступає за Фенербахче. Перед тим Месут успішно грав за Шальке, Вердер і Реал. А також ставав чемпіоном світу зі збірною Німеччини.