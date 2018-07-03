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Озіл гратиме під 10-м номером – Арсенал піде на безпрецедентний крок

17:10 475 Читать на русском
Озіл гратиме під 10-м номером – Арсенал піде на безпрецедентний крок
Месут Озіл / Getty Images

Один із лідерів лондонського Арсенала – Месут Озіл – вирішив змінити ігровий номер перед стартом сезону 2018/19.

Німецький атакувальний хавбек змінив номер, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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"Ніколи не було секретом, наскільки цей номер є особливим для мене. Мій кумир дитинства Зінедін Зідан одягав футболку з ним і це досі найхарактерніший номер для плеймейкера. Із нетерпінням очікую можливості вийти вперше з цим номером в Арсеналі після літньої перерви", – зізнався Озіл.

Раніше німець грав під 11-м номером. Керівництво Арсенала вирішило безкоштовно замінити футболки з прізвищем Озіла всім тим, хто встиг придбати форму наступного сезону зі старим номером півзахисника. Раніше "десятку" в складі лондонців одягав Джек Вілшер, який невдовзі може стати гравцем Фенербахче із Стамбула.

Теги
Арсенал Арсенал Англія Месут Озіл Месут Озіл
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