Німець досягнув принципової домовленості з "канонірами" щодо дострокового розірвання контракту, повідомляє журналіст Девід Орнштайн у своєму Twitter. Його угода чинна до літа 2021-го.

Артета підтвердив перемовини з Фенербахче щодо трансферу Озіла

Тепер Озіл стане вільним агентом та завершить 7-річну кар'єру в Лондоні. Якщо не виникне ніяких форс-мажорів, то вже на цих вихідних Месут має остаточно закрити свій трансфер у Фенербахче. За інформацією ЗМІ, його контракт з турками розрахований на 3,5 роки.

Цього сезону Месут Озіл не потрапив до заявки Арсенала на жоден з турнірів і був змушений місяцями сидіти без ігрової практики.

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