"Не знаю, що говорити. Скажу тільки одне: з такою командою, як Динамо, взяти очко ... Я не тренер Руха, який говорив, що з Шахтарем він два недобрав.

Інгулець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я вам скажу – з Динамо просто пощастило. Просто пощастило з такою командою взяти очко. Дуже вдячний пацанам за самовіддачу. Супер.

Дуже вдячний всім уболівальникам, які нас підтримували, які уболівали. Коли в кінці матчу ми ледь не забили другий гол, коли всі динамівські фани почали скандувати "Інгулець" – це кайф, це супер. Ой, ледь не заматюкався. Я ж тепер взагалі не матюкаюся. Це супер, дякую всім",– сказав Поворознюк.

Динамо подарувало Інгульцю перше очко в УПЛ – курйозний автогол, диво-відповідь і провал на очах у тренера збірної