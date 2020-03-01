Ов'єдо – Тенеріфе: Лунін зберіг місце в стартовому складі – відеотрансляція матчу

Ов'єдо приймає Тенеріфе у 30-му турі Сегунди. Андрій Лунін знову захищає ворота астурійців з перших хвилин. Онлайн-відеотрансляцію матчу можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Матч Ов'єдо – Тенеріфе стартує о 19:15 за київським часом. Після 29-х турів Ов'єдо набрав 29 очок та посідає передостанню сходинку чемпіонату. Тенеріфе розмістився над зоною вильоту Сегунди.

Андрій Лунін увосьме поспіль виходить в основі Ов'єдо. У попередніх матчах з ним у воротах астурійці набрали 6 пунктів. Сам українець чудово стартував на новому місці та став найкращим гравцем команди в січні, однак останні два поєдинки його команда програла.

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