Усмішка фортуни для Луніна та мінімальна перемога Ов'єдо у відеоогляді матчу проти Расінга

У рамках 41-го туру іспанської Сегунди Ов'єдо на власному полі переграв сантандерський Расінг. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Андалусійцям вдалося забити швидкий м'яч. Уже на 8-й хвилині Обенг скористався помилкою оборонця і елегантно перекинув м'яч через воротаря, який необачно покинув лінію воріт.

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"Подвиг" колеги вже за хвилину ледь не повторив Андрій Лунін. Українець у простому епізоді зіткнувся з власним оборонцем, а хавбек Расінга Ідальго скористався цією неузгодженістю і відправив м'яч у порожні ворота. Однак, Ов'єдо врятував VAR – судді помітили гру рукою в атаці.

Надалі гра заспокоїлася, а фінальний штурм сантандерців успіхом не увінчався. Як наслідок, чергові 3 очки для Ов'єдо та "сухий" матч для Луніна.

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