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Усмішка фортуни для Луніна та мінімальна перемога Ов'єдо у відеоогляді матчу проти Расінга

08:25 - Читать на русском
Усмішка фортуни для Луніна та мінімальна перемога Ов'єдо у відеоогляді матчу проти Расінга
Ов'єдо – Расінг – відео гола та огляд матчу / El Desmarque

У рамках 41-го туру іспанської Сегунди Ов'єдо на власному полі переграв сантандерський Расінг. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Андалусійцям вдалося забити швидкий м'яч. Уже на 8-й хвилині Обенг скористався помилкою оборонця і елегантно перекинув м'яч через воротаря, який необачно покинув лінію воріт.

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"Подвиг" колеги вже за хвилину ледь не повторив Андрій Лунін. Українець у простому епізоді зіткнувся з власним оборонцем, а хавбек Расінга Ідальго скористався цією неузгодженістю і відправив м'яч у порожні ворота. Однак, Ов'єдо врятував VAR – судді помітили гру рукою в атаці.

Надалі гра заспокоїлася, а фінальний штурм сантандерців успіхом не увінчався. Як наслідок, чергові 3 очки для Ов'єдо та "сухий" матч для Луніна.

Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді – VAR врятував від ганьби

blog_ava
Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді – VAR врятував від ганьби
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Теги
Українці за кордоном Іспанія Відеоновини Андрій Андрій Лунін Ов'єдо Ов'єдо Расінг Расінг
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