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Ов'єдо – Расінг: Лунін намагається декласувати головного невдаху – пряма відеотрансляція матчу Сегунди

21:56 - Читать на русском
Ов'єдо – Расінг: Лунін намагається декласувати головного невдаху – пряма відеотрансляція матчу Сегунди
Ов'єдо – Расінг: Лунін проти головного невдахи – онлайн-трансляція матчу 17 липня 2020

Ов'єдо приймає Расінг у 41-му турі Сегунди. Лунін достроково може зберегти прописку в класі. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Андрій Лунін вже традиційно опинився у стартовому складі Ов'єдо. Це буде 19-й матч для українця за іспанський клуб, у попередніх зустрічах голкіпер пропустив 18 м'ячів, а 5 поєдинків відстояв "на нуль".

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Гра стартує о 22:00. Дві перемоги поспіль підняли команду українця на 14-те місце в турнірній таблиці Сегунди. Матч проти Расінга – чудова нагода забезпечити собі збереження прописки у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Тим паче, у гості до Ов'єдо завітає головний невдаха чемпіонату – "вердібланкос" вже не мають навіть теоретичних шансів покинути останнє місце. Однак, Луніну і Ко варто бути обачними, адже у минулому матчі Расінг сенсаційно обіграв Уеску, яка наразі друга в таблиці.

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Відеоновини Іспанія Андрій Андрій Лунін Ов'єдо Ов'єдо Расінг Расінг
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