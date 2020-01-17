Ов'єдо офіційно представив Луніна – президент клубу подякував Реалу

Іспанський клуб провів офіційну презентацію новачків, серед яких український воротар Андрій Лунін.

"Це був тривалий процес підписання. Все завдяки командній роботі. Здавалося, це неможлива мета. Хотів би подякувати Реалу", – цитує президента Ов'єдо Хорхе Менендеса Валліна офіційний твіттер клубу.

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Нагадаємо, Лунін виступатиме за клуб з Астурії на правах оренди до закінчення поточного сезону. Наразі команда посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди. Вчора українець вже дебютував за Ов'єдо – він зіграв у виїзному матчі проти Альмерії (0:2).

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