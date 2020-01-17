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Ов'єдо офіційно представив Луніна – президент клубу подякував Реалу

17 січня 22:00 634 Читать на русском
Ов'єдо офіційно представив Луніна – президент клубу подякував Реалу
Андрій Лунін / ФК Ов'єдо

Іспанський клуб провів офіційну презентацію новачків, серед яких український воротар Андрій Лунін.

"Це був тривалий процес підписання. Все завдяки командній роботі. Здавалося, це неможлива мета. Хотів би подякувати Реалу", – цитує президента Ов'єдо Хорхе Менендеса Валліна офіційний твіттер клубу.

Лунін припустився епічного фейлу в дебютному матчі за Ов'єдо – команда українця поступилась одному з лідерів Сегунди

Нагадаємо, Лунін виступатиме за клуб з Астурії на правах оренди до закінчення поточного сезону. Наразі команда посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди. Вчора українець вже дебютував за Ов'єдо – він зіграв у виїзному матчі проти Альмерії (0:2).

Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт

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Українці за кордоном Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда Головне
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