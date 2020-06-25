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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Ов'єдо – Фуенлабрада: онлайн-трансляція матчу – Лунін хоче продовжити найкрутішу серію в Іспанії, екс-зірка Карпат проти

22:40 - Читать на русском
Ов'єдо – Фуенлабрада: онлайн-трансляція матчу – Лунін хоче продовжити найкрутішу серію в Іспанії, екс-зірка Карпат проти
Ов'єдо – Фуенлабрада: онлайн-трансляція матчу 25 червня 2020 – Лунін бореться за виживання в Іспанії

Андрій Лунін з Ов'єдо і Фуенлабрада зіграють у 35 турі Сегунди. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Лунін став одним з героїв дербі в Хіхоні, а тепер спробує продовжити безпрограшну серію. Шанси є, адже Фуенлабрада, хоч і посідає 12-е місце, не виграла жодного з 10 попередніх виїзних поєдинків. Водночас Ов'єдо лише на пару очок відірвався від зони вильоту. Андрій видав 3 сухі матчі за 5 останніх турів чемпіонату Іспанії. Хай навіть другого дивізіону. Такого в європейській кар'єрі Луніна ще не було – за весь попередній сезон Прімери було 2 кліншіти. За ці 5 турів у Сегунді немає рівних Ов'єдо: 11 очок і лише 3 пропущені, абсолютно найкращі показники.

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Ов'єдо – Фуенлабрада: дивитись матч онлайн – Лунін у стартовому складі (відео)

Український голкіпер розпочне гру з перших хвилин. У стартовому складі Фуенлабради вийде Крістобаль Маркес, який свого часу пограв за львівські Карпати.

Ов'єдо:

Фуенлабрада:

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Іспанія Сегунда Українці за кордоном Відеоновини Андрій Андрій Лунін Збірна України Крістобаль Крістобаль Маркес Ов'єдо Ов'єдо Фуенлабрада Фуенлабрада
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