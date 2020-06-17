Ов'єдо – Депортіво: онлайн-трансляція ключового матчу Луніна – українець проти легендарного чемпіона

Ов'єдо приймає Депортіво у 33 турі Сегунди. Андрій Лунін виходить в основі на ключовий поєдинок за життя у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч Ов'єдо – Депортіво стартує о 20:30. Легендарний клуб, який у 2000-х вигравав чемпіонат Іспанії і грав у півфіналі Ліги чемпіонів, зараз однією ногою стоїть у третьому дивізіоні. Команди розділяє тільки різниця голів. Утім, якщо сьогодні команда Луніна не переможе, то опуститься на місце галісійців у зону вильоту. Справжній фінал у боротьбі за життя, битва за 6 очок. У першому колі Ов'єдо програв на виїзді 2:3, але тоді в його воротах не було орендованого в Реала українця.

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Ов'єдо – Депортіво: онлайн-трансляція матчу 17 червня 2020 – відео ключового поєдинку Луніна