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Ов'єдо – Алькоркон: Лунін традиційно в стартовому складі – відеотрансляція матчу

15 лютого 18:50 3804 Читать на русском
Ов'єдо – Алькоркон: Лунін традиційно в стартовому складі – відеотрансляція матчу
Андрій Лунін / Real Oviedo

Ов'єдо приймає Алькоркон у 28-му турі Сегунди. Андрій Лунін знову захищає ворота астурійців з перших хвилин. Онлайн-відеотрансляцію матчу можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Матч Ов'єдо – Алькоркон стартував о 19:15 за київським часом. Після 27-х турів Ов'єдо набрав 29 очок та перебуває над зоною вильоту, посідаючи 18-ту сходинку. Алькоркон розмістився в середині турнірної таблиці Сегунди.

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Андрій Лунін вшосте поспіль виходить в основі Ов'єдо. У попередніх матчах з ним у воротах астурійці набрали 6 пунктів. Сам українець чудово стартував на новому місці: став найкращим гравцем команди в січні та зібрав чимало компліментів від фанів і журналістів.

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Ов'єдо – Алькоркон: пряма відеотрансляція матчу з Андрієм Луніним у складі

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Іспанія Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Алькоркон Алькоркон
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