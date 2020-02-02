Ов'єдо – Альбасете: Лунін і Зозуля в стартовому складі на дербі українців у Сегунді

Ов'єдо приймає Альбасете в 26-му турі Сегунди. Андрій Лунін і Роман Зозуля . Онлайн-відеотрансляцію матчу можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Матч Ов'єдо – Альбасете стартує о 21:30 за київським часом. Після 25 турів Ов'єдо набрав стільки ж очок та перебуває в зоні вильоту, посідаючи 19-ту сходинку. Натомість Альбасете набрав лише один пункт в останніх 5 матчах.

Андрій Лунін незмінно виходить у старті "синіх" після трансферу – четвертий матч поспіль для українця. Аналогічною статистикою може похвалитися і Роман Зозуля – форвард також вчетверте поспіль отримує місце в старті Альбасете.

Склад Ов'єдо:

Склад Альбасете: