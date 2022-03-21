Нещодавно 48-річний екс-хавбек Аякса, Арсенала, Барселони і збірної Нідерландів вляпався у скандал. Марк Овермарс надсилав фото свого оголеного члена співробітницям, після чого його звільнили з посади спортивного директора Аякса.

Втім, нідерландець недовго залишався без роботи. Овермарс призначений спортивним директором у бельгійському Антверпені. Контракт розрахований на 4 роки. За словами Марка, першою його метою на новій посаді є вихід Антверпена в груповий турнір Ліги чемпіонів, повідомляє HLN.

"Шкода, що історія з Аяксом завершилася саме так. Те, що тоді трапилося, більше ніколи не повториться", – заявив новопризначений функціонер.

Після 32-х турів Антверпен посідає третє місце в чемпіонаті Бельгії.

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