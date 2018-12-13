Оуен: Зараз від Манчестер Юнайтед залишилась тільки емблема

Екс-нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен розкритикував гру манкуніанців.

"Сумно усвідомлювати, що переможці груп дивляться на другі місця і хочуть уникнути тільки зустрічей з Атлетіко і Боруссією.

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У Манчестер Юнайтед залишилася тільки емблема на футболці, це вже не та команда, що була шість років тому. Зараз це більше схоже на її тінь. Юнайтед більше не є силою, на яку зважають. Якби їм належало зіграти вже на наступному тижні, я б сказав, що вони здатні обіграти Порту, ​​але я дуже сумніваюся щодо інших.

Гарна новина для Юнайтед – у них є кілька місяців, щоб підготуватися до плей-офф. Прямо зараз я не можу уявити, як вони проходять далі в протистоянні з одним з великих клубів. Ця команда просто не відповідає тим колективам в історії Манчестера, які потрапляли в вирішальні стадії турніру", – цитує Оуена Sky Sports.

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