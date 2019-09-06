toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА U-21 - ФІНЛЯНДІЯ U-21 ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Оуен сумнівається в бомбардирських здібностях Рашфорда

6 вересня 22:41 186 Читать на русском
Оуен сумнівається в бомбардирських здібностях Рашфорда
Майкл Оуен / BT Sport

Колишній нападник збірної Англії поділився думкою щодо рівня представника Манчестер Юнайтед.

"Я не думаю, що забивати голи – це те, що він робить з закритими очима.

Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця команди у серпні – феєрично стартував новачок

Гадаю, його гру потрібно оцінювати не тільки за забитими голами, але також за результативними передачами і всім іншим. Він більш різносторонній гравець, ніж був я.

У нього відмінний прийом м'яча і різноманітна техніка, чого у мене ніколи не було, але у нього немає інстинкту вбивці, який був у мене. Я був просто одержимий голами. Гравці на кшталт Роббі Фаулера, Серхіо Агуеро або Харрі Кейна – це люди, які одержимі голами. Я не думаю, що він одержимий голами", – цитує Оуена Goal.

"Здивований, що його дружина не була працевлаштована в Манчестер Юнайтед", – Кін жорстко розкритикував Фергюсон

Нагадаємо, екс-гравець збірної Англії захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2009 по 2012 роки.

blog_ava
Помер воротар, який пропустив історичний гол від Пеле
6 вересня
4695
Теги
Англія Майкл Оуен Майкл Оуен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
27
хв
Литва
19:00
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук