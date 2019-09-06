Оуен сумнівається в бомбардирських здібностях Рашфорда

Колишній нападник збірної Англії поділився думкою щодо рівня представника Манчестер Юнайтед.

"Я не думаю, що забивати голи – це те, що він робить з закритими очима.

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Гадаю, його гру потрібно оцінювати не тільки за забитими голами, але також за результативними передачами і всім іншим. Він більш різносторонній гравець, ніж був я.

У нього відмінний прийом м'яча і різноманітна техніка, чого у мене ніколи не було, але у нього немає інстинкту вбивці, який був у мене. Я був просто одержимий голами. Гравці на кшталт Роббі Фаулера, Серхіо Агуеро або Харрі Кейна – це люди, які одержимі голами. Я не думаю, що він одержимий голами", – цитує Оуена Goal.

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Нагадаємо, екс-гравець збірної Англії захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2009 по 2012 роки.