Оуен спрогнозував переможця Ліги чемпіонів

Екс-гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен вважає, що Манчестер Сіті стане переможцем Ліги чемпіонів.

"Думаю, Лігу чемпіонів виграє Манчестер Сіті. Їхній час прийшов. Вони дуже довго будували команду, і Ліга чемпіонів, безумовно, є їхнім пріоритетом.

Снейдер назвав двох фаворитів Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті зараз відчайдушно потребує перемоги в Лізі чемпіонів, як Ліверпуль відчайдушно потребує перемоги в Прем'єр-лізі", – передає слова Оуена FOX Sports.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зустрінеться з донецьким Шахтарем, Динамо Загреб та Аталантою.