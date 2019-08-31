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Оуен спрогнозував переможця Ліги чемпіонів

09:54 684 Читать на русском
Оуен спрогнозував переможця Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті / Сайт клубу

Екс-гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен вважає, що Манчестер Сіті стане переможцем Ліги чемпіонів.

"Думаю, Лігу чемпіонів виграє Манчестер Сіті. Їхній час прийшов. Вони дуже довго будували команду, і Ліга чемпіонів, безумовно, є їхнім пріоритетом.

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Манчестер Сіті зараз відчайдушно потребує перемоги в Лізі чемпіонів, як Ліверпуль відчайдушно потребує перемоги в Прем'єр-лізі", – передає слова Оуена FOX Sports.

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Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зустрінеться з донецьким Шахтарем, Динамо Загреб та Аталантою.

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Майкл Оуен Майкл Оуен Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів
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