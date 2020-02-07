Екс-форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен пригадав період своїх виступів за "червоних дияволів", натякнувши, чого саме бракує теперішнім футболістам манкуніанців.

"Кожен раз, коли я виходив на тренувальне поле з гравцями Юнайтед, я відчував у них менталітет переможця. Здавалося, що вони нікому не можуть програти.

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Вони могли буквально вбити один одного. Гравці були великими товаришами, але на тренуваннях могло статися все що завгодно, вони виглядали як тварини, які хочуть перемагати завжди і за будь-яку ціну", – наводить слова Оуена видання Daily Mail.

Нагадаємо, володар "Золотого м’яча-2001" провів у складі Манчестер Юнайтед 52 матчі і забив 17 голів. Оуену вдалося стати з командою чемпіоном Прем’єр-ліги, а також виграти Кубок ліги та Суперкубок Англії.

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