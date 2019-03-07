Оуен: Динамо жахливо грає в Англії, ставлю на Челсі

Легендарний англійський форвард Майкл Оуен вважає, що у Динамо немає шансів навіть на нічию у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Київське Динамо ніколи не вигравало на англійській землі матчі єврокубків: 11 поразок і три нічиїх в 14 матчах. І я не бачу, завдяки чому вони зможуть впоратися з цією тенденцією на Стемфорд Брідж.

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Челсі – одна з трьох команд, разом з Вільяреалом і Айнтрахтом, яка жодного разу не програвала в поточному розіграші Ліги Європи. Думаю, Челсі переможе і сьогодні. Навряд чи розгромно, але впевнено. Я б поставив на їх перемогу всуху", – передає слова Оуена Championat.

Нагадаємо, Динамо сьогодні зіграє проти Челсі на Стемфорд Брідж у 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині.

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