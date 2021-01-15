"Оцінюємо Ковальця значно дорожче": Олександрія визначилась із приблизною ціною за свою зірку
Директор Олександрії Дмитро Китаєв розповів про трансферні плани клубу на зимове трансферне вікно.
"Кирило Ковалець належить нам за контрактом ще півтора року, тому немає сенсу форсувати ситуацію з його продажем. До того ж інформація, що з'явилася в інтернеті, що за Ковальця пропонують 500 тисяч євро – це всього лише розмови. Адже ніхто з цього питання офіційно в клуб не звертався.
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Кирило – дуже важливий для Олександрії гравець, він нам самим потрібен. Ми оцінюємо Ковальця значно дорожче. Зараз на перегляді перебувають кілька потенційних новачків, проте хто з них поїде на заключний збір до Туреччини, стане відомо 18 січня, після контрольного матчу основного складу з молодіжним", – поділився Китаєв у коментарі meta-ratings.
До слова, тренер олександрійців Володимир Шаран раніше анонсував омолодження складу. Його підопічні завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.
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