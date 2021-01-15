"Кирило Ковалець належить нам за контрактом ще півтора року, тому немає сенсу форсувати ситуацію з його продажем. До того ж інформація, що з'явилася в інтернеті, що за Ковальця пропонують 500 тисяч євро – це всього лише розмови. Адже ніхто з цього питання офіційно в клуб не звертався.

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Кирило – дуже важливий для Олександрії гравець, він нам самим потрібен. Ми оцінюємо Ковальця значно дорожче. Зараз на перегляді перебувають кілька потенційних новачків, проте хто з них поїде на заключний збір до Туреччини, стане відомо 18 січня, після контрольного матчу основного складу з молодіжним", – поділився Китаєв у коментарі meta-ratings.

До слова, тренер олександрійців Володимир Шаран раніше анонсував омолодження складу. Його підопічні завершили першу частину сезону УПЛ на восьмій сходинці.

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