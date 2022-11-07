"Звісно, я радію, що зміг стати корисним. Вважаю, команда здобула гарну перемогу й заробила три очки. Гарний гол забив. Була подача на Траоре, він скинув м’яч головою, потім був дотик Джурасека, який мені дуже допоміг, і я забив.

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У чемпіонаті всі суперники гарні, всі показують гарну гру. Ми були сильнішими. Фізичний стан є гарним, адже я його підтримую. Щодо ігрового стану: напевно, я перебуваю не в найкращій формі, тому що отримую мало часу. Однак потроху часу в мене, напевно, буде більше, треба на полі, на тренуваннях доводити, що я можу грати в цій команді.

Дебют у Лізі чемпіонів? Це була велика подія для мене. Я щасливий, що зміг здійснити мрію дитинства й зіграти в такому турнірі. Щасливий, що зміг вийти на поле в цьому турнірі. Хто стане суперником Шахтаря в ЛЄ? Не думав про це. Там усі команди гарні, у такому турнірі не може бути поганих. З усіма буде важко, треба буде показувати свої найкращі якості", – цитує Криськіва сайт Шахтаря.

Проти Інгульця Дмитро відзначився не лише голом. 22-річному хавбеку вдалось ще асистувати Сікану та заробити пенальті. Це його перші результативні дії за першу команду "гірників", адже до того він грав за Металіст 1925 та Маріуполь в орендах.

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