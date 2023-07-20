"У сучасному футболі мені багато чого не подобається. І не лише зараз, а й раніше. Зараз у Луцьку немає професіональної команди, і це найбільша моральна проблема для мене. Я завжди прагнув творити та розвивати, працював 24 години на добу. Постійно думав, як повезти команду на ігри, де провести збори, де купити форму.

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Пам'ятаю, як возив пшеницю на спиртзавод, натомість отримував спирт, продавав його і на ці кошти видавав команді зарплату. Не було спирту – продавав картоплю та борошно. Крутився як міг, щоби Волинь жила. Різні часи були.

Усі козирні клуби хотіли Волинь обдурити та обіграти, але це далеко не завжди вдавалося. Великі клуби мали підтримку з державних бюджетів і сміялися з нас: "Куди ви лізете у Вищу лігу, у вас же грошей немає?". Хоча самі брали гроші у всіх українців – із бюджету країни. Де були наші президенти: Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко? Волині ніхто не допомагав із політичних діячів того часу", – поскаржився Кварцяний в інтерв'ю FanDay.

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