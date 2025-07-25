– Йожефе Йожефовичу, як вам матч Шахтаря, отримали задоволення від перегляду?

– Я дійсно отримав задоволення від гри Шахтаря, на відміну від матчу Динамо. Бразильці просто феєрили на полі, з технікою у них все чудово, прекрасне бачення поля і передачі. Шахтар проти Бешикташа показав себе з найкращого боку. Я навіть і не пригадаю, чи був у них якийсь брак.

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Вже можна сказати, що Туран добре попрацював з командою. Було видно спокій і дисципліну на полі. Шахтар добре збивав темп контролем м’яча, коли це було потрібно. Я вітаю Шахтар із заслуженою перемогою – команда показала себе з найкращого боку і принесла Україні очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

– Чого очікуєте від матчу-відповіді Шахтаря і Бешикташа?

– Шахтарю не буде важко. Донецька команда спокійно контролюватиме м’яч, а в захисті Бешикташ нічого не зможе вдіяти проти бразильців. Вони просто сильніші, – сказав Сабо для Blik.

До слова, гра-відповідь між Шахтарем та Бешикташем запланована на 31 липня.

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