"СК Дніпро-1 зникає! Процес запущено. На цю мить клуб капіталізував значні кошти на продажах Гуцуляка, Піхальонка, Волинця. На порозі відходу Сваток, Мірошниченко та Адамюк. Водночас зароблене в клубі не поспішають пускати на погашення боргу перед командою, хоча до кінця місяця обіцяли всім зарплату за січень.

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Ще група футболістів за тиждень залишить клуб у статусі вільних агентів. Відтак у складі СК Дніпро-1 на момент виходу з відпустки не набереться достатньо складу, щоб розпочати повноцінний тренувальний процес.

Нікого буде підтягнути і з юнацької команди, де від сили залишиться пара футболістів. В U-19 і тренера досі навіть не призначено. За моєю інформацією, була домовленість із Олександром Грицаєм, але зараз все поставлено на паузу.

Якщо навіть раптом клуб і захоче продовжити свою життєдіяльність, то укомплектуватись не зможе через трансферний бан (заборгованості перед Фаресом Балулі, Янісом Хамашем, Олександром Кучером тощо). Поки все йде до того, що план наступний – продати всіх по максимуму, отримати бабки і по-тихому закрити лавочку", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі

Нагадаємо, СК Дніпро-1 за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і завоював право представляти Україну у Лізі конференцій (згідно з жеребом проти угорської Академії Пушкаша у 2-му кваліфайраунді).

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