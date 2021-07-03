"Після матчу зі Швецією ми були неймовірно щасливі, як і вся Україна. Отримали безліч повідомлень, бачили багато крутих відео. Але я не дуже емоційна людина. Вже заспокоївся і почав готуватися до наступної гри.

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Тактику 3-5-2 ми вже не раз використовували раніше, навіть досить успішно. Так було, наприклад, коли ми зіграли внічию з Францією. Тренерський штаб нам все ретельно пояснив. Кожен чітко розумів, що і як повинен робити", – цитує Матвієнка сайт УЄФА.

Вже сьогодні збірна України зіграє у чвертьфінальному матчі Євро-2020 проти Англії, стартовий свисток пролунає о 22:00. У попередньому раунді плей-офф "Три леви" здолали Німеччину з рахунком 2:0, а "синьо-жовті" пройшли Швецію (2:1).

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