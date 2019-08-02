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Отаменді залишиться в Манчестер Сіті

09:27 368 Читать на русском
Отаменді залишиться в Манчестер Сіті
Отаменді та Гвардіола / Reuters

Оборонець англійського Манчестер Сіті Ніколас Отаменді вирішив залишитися в команді.

Досвідчений аргентинець не покине Етіхад цього літа, стверджує The Sun.

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У минулому сезоні Отаменді втратив місце в основі Сіті та провів лише 18 матчів в АПЛ. Влітку 31-річного центрбека пов'язували з поверненням до іспанської Ла Ліги, де він раніше захищав кольори Валенсії. Проте, конкретних пропозицій щодо продажу Отаменді "містяни" так і не отримали. Тепер тренерський штаб Манчестер Сіті відводить йому роль, яку раніше виконував Венсан Компані – наставництво для молодих гравців і готовність бути в ротації.

Ніколас Отаменді перебрався на Туманний Альбіон у 2015 році. У його активі 2 чемпіонських титули з "містянами".

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Англія Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ніколас Отаменді Ніколас Отаменді
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