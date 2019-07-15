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Отаменді прагне повернутись у Валенсію, – ЗМІ

20:51 187 Читать на русском
Отаменді прагне повернутись у Валенсію, – ЗМІ
Ніколас Отаменді / Фото AFP

Захисник Манчестер Сіті Ніколас Отаменді має намір продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Ніколас Отаменді виявив бажання знову одягнути футболку Валенсії, повідомляє Olé.

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"Кажани" зовсім не проти такого трансферу, але в такому випадку аргентинець повинен бути готовим до суттєвого зниження зарплати. Також іспанський клуб повинен буде домовитись з Манчестер Сіті, який пов'язаний з Ніколасом контрактом до 2022 року.

Варто відзначити, що Отаменді раніше захищав кольори Валенсії у 2014-2015 роках.

В минулому сезоні АПЛ 31-річний захисник провів 18 матчів та допоміг "містянам" завоювати золоті медалі турніру.

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