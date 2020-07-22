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Отаменді отримав несподівану пропозицію з Іспанії

19:38 - Читать на русском
Отаменді отримав несподівану пропозицію з Іспанії
Ніколас Отаменді / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Ніколас Отаменді може повернутись до Ла Ліги.

Ніколас Отаменді може стати гравцем іспанського Бетіса, повідомляє Superdeporte.

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Зазначається, що в послугах захисника особисто зацікавлений Мануель Пеллегріні, який працював з аргентинцем в Манчестер Сіті. Додається, що Гвардіола не розраховує на Отаменді у наступному сезоні.

Додамо, контракт 32-річного захисника з клубом розрахований до 30 червня 2022 року, в нинішньому сезоні аргентинець взяв участь в 38 матчах і забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює Отаменді в 14,5 млн євро.

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Теги
Мануель Мануель Пеллегріні Трансфери Трансфери Манчестер Сіті Ніколас Ніколас Отаменді Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бетіс Бетіс Іспанія
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