Отаменді отримав несподівану пропозицію з Іспанії

Ніколас Отаменді може стати гравцем іспанського Бетіса, повідомляє Superdeporte.

Зінченко може стати частиною грандіозного трансферу Манчестер Сіті та змінити чемпіонат

Зазначається, що в послугах захисника особисто зацікавлений Мануель Пеллегріні, який працював з аргентинцем в Манчестер Сіті. Додається, що Гвардіола не розраховує на Отаменді у наступному сезоні.

Додамо, контракт 32-річного захисника з клубом розрахований до 30 червня 2022 року, в нинішньому сезоні аргентинець взяв участь в 38 матчах і забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює Отаменді в 14,5 млн євро.

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