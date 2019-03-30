Отаменді готовий покинути Манчестер Сіті

Німеччина — 00:32 176
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Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери
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ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораєса, – RecordЄвро-2020 — 29 бер 4343
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"Син запитує, чому мене розносять в Аргентині". Мессі – про критику в збірній, невдачу на ЧС-2018 та Роналду в ЮвентусіІспанія — 29 бер 2488
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Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачківІспанія — 29 бер 2738