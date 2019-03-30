Отаменді готовий покинути Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Ніколас Отаменді влітку може покинути клуб.

Ніколас Отаменді не відчуває себе не щасливим у Манчестер Сіті, але готовий покинути команду заради ігрової практики, передає goal.com.

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Джерело повідомляє про інтерес до нього з боку Вулверхемптона, Валенсії та китайських клубів. Аргентинець у своїй кар'єрі вже встиг пограти в складі "кажанів" на правах оренди.

Контракт Отаменді з "містянами" діє до 2022 року, сам він опинився за спинами Джона Стоунза та Аймеріка Ляпорта.

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