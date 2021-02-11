Барселона не змогла змиритися з рішенням Матеу Лаоса у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Севільї (0:2).

Каталонці у Twitter надали ракурс за воротами, з якого зіткнення Альби і Сусо дуже схоже на пенальті.

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Захисник Барселони вривався до карного майданчика, але хавбек Севільї щільно обхопив його руками. На загальному плані падіння Альби виглядало дещо перебільшеним. "От як це бачимо ми", – каталонці залишили промовистий підпис під відео.

Нагадаємо, матч-відповідь між Барселоною та Севільєю на Камп Ноу відбудеться 3 березня.

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