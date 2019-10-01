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"От хвойда, краще б ішла працювати", – тренер італійського клубу звільнений за образу активістки Грети Тунберг

11:50 1044 Читать на русском
"От хвойда, краще б ішла працювати", – тренер італійського клубу звільнений за образу активістки Грети Тунберг
Грета Тунберг / Reuters

Головний тренер молодіжної команди Гроссето Томазо Казаліні був звільнений з посади через образу на адресу 16-річної активістки Грети Тунберг.

"От хвойда. Краще б ішла працювати. В 16 років вже можна", – саме за цей коментар на Facebook клуб Серії D Гроссето звільнив Томазо Касаліні з посади головного тренера молодіжної команди, інформує Mediagol.

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Клуб заявив, що поведінка Касаліні не відповідає політиці Гроссето, який ставить моральні цінності людини вище, ніж професійні.

Нагадаємо, минулого тижня 16-річна шведська активістка Грета Тунберг виступила з гнівною і емоційною промовою на саміті ООН з питань клімату.

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