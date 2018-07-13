Остапенко, Савченко та Хомутов стали гравцями Чорноморця

Одеський Чорноморець оголосив про підписання контрактів з трьома гравцями.

Захисник Олег Остапенко і півзахисники Владислав Хомутов і Олексій Савченко стали гравцями Чорноморця, повідомляє офіційний сайт одеського клубу. Деталі угод залишаються невідомими. Всі гравці перебралися до Одеси як вільні агенти.

Домашні матчі Чорноморця транслюватимуть канали "Футбол 1/2"

21-річний центрбек Олег Остапенко починав кар'єру в системі Ворскли, але провів за полтавську команду лише одну гру.

24-річний опорний півзахисник Олексій Савченко раніше грав за Динамо-2, Говерлу, Черкаський Дніпро, а минулий сезон провів в ФК Полтава, за який зіграв 34 матчі (3 голи) у всіх турнірах.

20-річний Владислав Хомутов раніше виступав тільки за молодіжні і першу команду Олімпіка. Сумарно на його рахунку 38 матчів (1 гол) за донеччан в УПЛ.