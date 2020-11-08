"Ми граємо в футбол для вболівальників. Думаю, сьогодні глядачі біля екранів телевізора отримали задоволення від матчу. З іншого боку, ми вели в рахунку 3:1, і перемога, можна сказати, втекла від нас.

Порятунок Олімпіка імені динамівців у відеоогляді матчу з Маріуполем – 3:3

Але нічого страшного... У нас в складі багато молодих гравців, які отримали важливий досвід. У Олімпіка лавка запасних довша. У них багато футболістів, здатних підсилити будь-яку команду Прем'єр-ліги, а трійка атакувальних гравців Шахаб – Беніто – Тейшейра, на мій погляд, сьогодні одна з найнебезпечніших у нашому чемпіонаті.

Під кінець матчу було видно, що ми втомилися. При цьому я задоволений, як наша оборона справлялася з атакувальними діями суперника. Деякі наші хлопці грали після хвороби. Упевнений, поступово, якість наших замін покращиться", – цитує Остапа Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Зауважимо, Олімпік врятував нічию на 90+4 хвилині завдяки голу Каргбо. Фінальний свисток зафіксував феєричні 3:3.

Олімпік у компенсований час врятував нічию з Маріуполем – команди забили шість голів