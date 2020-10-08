"Багато є хороших тренерів. Відразу мені на думку спадає Арсен Венгер. Дуже поважаю цього спеціаліста, який виховав багато футболістів. Його зазвичай пов’язують з Арсеналом, який під його керівництвом завжди показував яскравий, динамічний, атакувальний футбол.

Леоненко: Остап Маркевич вдає скромного – у нього серйозна команда

У Венгера ця команда завжди дуже технічною була. Він просто виховав неймовірну кількість футболістів, про яких до потрапляння в Арсенал ніхто не чув навіть, а пізніше вони ставали зірками та топовими футболістами. Для мене це великий показник в його роботі. Я дуже його поважаю і бажаю успіху так само. Звичайно, ще мені подобається Юрген Клопп", – сказав Маркевич в інтерв'ю виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Маркевич очолив Маріуполь у серпні 2020 року. Після п'яти турів його команда посідає у турнірній таблиці УПЛ сьому сходинку, маючи у своєму активі дві перемоги, нічию та дві поразки.

"Бідного Бущана кинули у полум'я". Французька преса розносить Миколенка та знаходить досконалість у збірній України