Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич чекає більш рішучих дій від США, НАТО та інших помічників України.

"Це звернення до всіх лідерів держав та державних структур, які мають можливість вплинути на ситуацію, що склалася у місті Маріуполі. Насамперед це США, НАТО, Велика Британія та Євросоюз.

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Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо. Адже на цей момент у місті гинуть діти та мирні громадяни. Я закликаю вас зробити це якомога швидше", – заявив Маркевич у коментарі Футбол NEWS.

Маріуполь переживає гуманітарну катастрофу через облогу і постійні ракетні обстріли з боку російських загарбників.

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