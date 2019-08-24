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Остап Маркевич розповів про роль батька в успіхах Агробізнеса у нинішньому сезоні

16:58 507 Читать на русском
Остап Маркевич розповів про роль батька в успіхах Агробізнеса у нинішньому сезоні
Остап Маркевич / фото: ФК Рух

Головний тренер Агробізнеса Остап Маркевич відповів на запитання, чи радиться з Мироном Маркевичем щодо ігрових питань.

 

"Звичайно, тут навіть не потрібно ніяких припущень. З такою досвідченою людиною я зобов'язаний радитися.

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Якихось глобальних питань ми не вирішуємо. Є певні моменти, які ми покращуємо в нашій грі за допомогою порад батька", – цитує Остапа Маркевича прес-служба ФК Рух.

До слова, в минулому сезоні Агробізнес зберіг право виступати у Першій лізі лише в матчах плей-офф. У новій кампанії, тепер уже під керівництвом Маркевича-молодшого, команда з Волочиська після 5 турів набрала 10 очок та разом з Інгульцем очолює турнірну таблицю.

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